شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق فى صورة نادرة مع محمد فؤاد والراحل عامر منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم إيهاب توفيق، عن صورة من أرشيفه الخاص، جمعته مع المطرب محمد فؤاد والنجم الراحل عامر منيب، فى أحد المناسبات التى جمعتهم سويا، دون أن يكشف عن مناسبتها أو ظروف التقاطها.



إيهاب توفيق مع محمد فؤاد والراحل عامر منيب

ونشر توفيق، الصورة عبر حسابها على انستجرام، أتبعها قائلا: "صورة من الأرشيف مع النجوم، محمد فؤاد وعامر منيب رحمة الله عليه".





وكان المطرب إيهاب توفيق، أحيا مؤخرا الذكرى الأولى لوفاة والده، الذى لقى مصرعه مختنقا إثر اندلاع حريق فى فيلته، العام الماضى، داعيا له بالرحمة والمغفرة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "9 يناير الذكرى الأولى لوفاة والدى الحاج أحمد توفيق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له فى قبره وشاهداً له فى الآخرة.. اللهم آمين.. برجاء الدعاء لأبى وأمى".

وسبق وطالب الفنان إيهاب، توفيق من جمهوره فى عيد ميلاده، الدعاء لوالديه بالرحمة والمغفرة، حيث شارك متابعيه ومعجبيه مقطع فيديو جديد بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، قائلا: "عايز هديتكم ليا فى عيد ميلادى تدعوا لوالدى ووالدتى بالرحمة وقراءة الفاتحة، وسنوية والدى الأولى هتكون يوم 9، فأتمنى منكم تقديم الهدية من خلال الدعوة ليهم بالرحمة والمغفرة".