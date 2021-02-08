شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تعود للجيم مجددا مع وصلة تمرينات رياضية صعبة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دينا الشربينى عن ممارستها الرياضة بصورة كبيرة، حيث نشرت أكثر من فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وظهرت فيها بغاية الحماس أثناء حمل أثقال بإلإضافة إلى ممارسة تمرينات رياضية مكثفة خلال يومها.



دينا الشربينى

من ناحية أخرى تواصل دينا الشربينى تصوير مشاهد من مسلسلها الجديد "قصر النيل" الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل بديكور قصر، ويستمر التصوير لمدة 10 أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.