شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيخة حنان لفك السحر وجلب الحبيب".. الجمهور ينتظر مفاجأة دينا فؤاد فى آخر حلقات "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجآت كبيرة تشهدها حلقات مسلسل "جمال الحريم" يوما بعد آخر، خصوصا فى جانب الشر الذى تمثله بقوة واقتدار، وجه القمر دينا فؤاد، طبقا للأحداث، إذ تظهر بشخصية الشيخة "حنان" ومع التطور الدرامى تتلبس بالجن وتتاجر بأحلام الناس عن طريق الجدل والشعوذة، وتكسب أموالا طائلة، وتبث اعلانات تلفزيونية تروج لنفسها من خلالها بعبارة "الشيخة حنان لفك السحر وجلب الحبيب".

وشهد دور "حنان" بالذات تحولات مركبة طوال الحلقات من الشخصية السوية الى الشخصية النفسية الجشعة، من السير المستقيم الى السير فى طريق الشيطان، ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، حيث تصدرت دينا فؤاد الترند أكثر من مرة، واستطاعت التوحد مع الشخصية بأداء متزن وقوى استطاعت وجه القمر أن تجعل من الشخصية حديث الناس فى الشارع، وأيضا حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى.

وينتظر الجمهور نهاية الشيخة حنان، خصوصا وانه يعرض حاليا الحلقات الأخيرة ومن المقرر أن تكون نهاية المسلسل الخميس المقبل، واستطاعت وجه القمر خلال المسلسل أن توصل رسائل العمل للجمهور، وهى أن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما، حيث ألقت الضوء على قضية هامة جدا، وناقشت سلوك اجتماعى غير سوى، وهو الضعف والسير فى طريق الشيطان، وفى كل المشاهد تلبست بالشخصية كما رسمها السيناريو تماما.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.