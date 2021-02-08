شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرر ميلاد شادية.. رد فعل الفنانة الراحلة على منحها الدكتوراه الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية، وهي النجمة التي حصلت علي الدكتوراه الفخرية يوم الاثنين 27 أبريل من العام 2015، وعرضت وقتها أكاديمية الفنون فيديو مسجل بصوت صوت مصر شادية حيث قالت: "شكرا لمنحى الدكتوراه هذا شىء جميل وتحيا مصر"، معربة عن فخرها وسعادتها بالدكتوراه من الأكاديمية.

شادية هي ممثلة ومطربة مصرية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة احمد كمال شاكر عرفت في السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها فهنالك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

قدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة.

يذكر أن شادية من مواليد 8 فبراير 1931 وتوفيت فى 28 نوفمبر 2017، وبدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 و استمرت حتى عام 1984، قدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.