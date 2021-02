شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأمريكية اليز ليبيك تسجل أغنية جديدة بالعربى والإنجليزى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة الأمريكية أليز ليبيك، الشهيرة بـ "حكاية" لتسجيل أغنية "On my way" التي تمزج بين اللغتين الإنجليزية والعربية، وهى كلمات الشاعر أحمد علاء الدين وألحان اليز ليبيك بالتعاون مع زووم الذى قام بتوزيع الأغنية، وحصدت أغنية we are all inflected التي غنتها إليز لبيك وتم تسجيلها وإنتاجها في باستوديوهات صوت الحب بالقاهرة وتم توزيعها بالولايات المتحدة الأمريكية، جائزة أفضل أغنية في المهرجان العالمي halloywood music media awards المعروف بـ HMMA



اليز ليبيك تسجل اغنيتها الجديدة

وحصلت إليز من قبل عن العديد من الجوائز مثل الميوزك أورد music award عن ألبوميها "Orgin وSAQAARA RISING والتى تعاونت من خلالهما مع موزعين ومؤلفين مصريين، وشاركها بالغناء بأكثر من أغنية مع الشيخ محمود التهامى، لتجمع بين سحر الموسيقى الشرقية المتمثلة فى الإنشاد الصوفى والألحان الغربية، ما أنتج عملا فنيا مميزا مدمج بين الثقافة الغربية والشرقية.

وكشف المطربة الأمريكية إليز ليبيك خلال لقائاتها التليفزيونية بمصر، أنها قدمت إلى مصر فى مارس 2016 كسائحة مع إحدى صديقاتها لقضاء الإجازة، موضحة إنها ونظراً لتمتعها بحث فنى وجدت فى مصر مزاجا وطابعا خاصا يسحر كل من يشاهده، مضيفة أنها وقعت فى حب مصر منذ ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها تحضر إلى مصر كثيراً وتقضى وقتاً طويلاً فيها.