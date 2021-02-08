شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة مع زوجته وأبنائه فى دبى: اشتقت لأولادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم راغب علامة، فى صورة جديدة مع زوجته جيهان علامة، وولديه خالد ولؤى علامة، خلال تواجدهم فى دبى، حيث نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة مع زوجته وأولاده، أتبعها قائلا: "جمع شمل العائلة فى دبى.. الأمان، اشتقت لأولادى".





من ناحية أخرى، يحيى النجم اللبنانى راغب علامة، حفلا غنائيا فى دبى أوبرا يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

وحرص مؤخرًا راغب علامة على طمأنة متابعيه وجمهوره فى أول ظهور بعد أسبوعين من الحجر المنزلى بسبب شعوره بأعراض ظن من خلالها أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث كشف من خلال حسابه على موقع إنستجرام أنه شعر بأعراض عديدة طوال الفترة الماضية منها ارتفاع فى درجة حرارة، إلا أن المسحات التى أجراها جاءت سلبية فى النهاية، وعلق: "الصحة والأمان.. نعمتان مجهولتان الله يحمى الجميع".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان جان مارى رياش، إخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.