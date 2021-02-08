شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى ظهور جديد مع مايا دياب بدبى: "نورتينى وكلام من القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، اثناء تواجده في إمارة دبى بالأمارات العربية المتحدة، وعلق علي الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، قائلا:"نورتيني مايا دياب قاعدة رائعة وكلام من القلب".

وقد استعرض رمضان طرق استمتاعه بوقته في مدينة دبى، من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو تضمن لعبه البلياردو على نغمات أغنية "مصباح علاء الدين"، بعدما بدأ الفيديو وهو يحمل كلبا أثناء جلوسه على الكرسى، وتأتى زيارة محمد رمضان إلى دبى في الوقت الذى أعلن مؤخرًا عن بداية تصوير مسلسل "موسى" والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.



محمد رمضان ومايا دياب

وكان الفنان محمد رمضان حرص منذ أيام، على التواجد بين جمهوره في إحدى المناطق الأثرية بأسوان خلال تصويره مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021. وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري، ظهر فيه وهو يلتقط صورًا مع جمهوره من بينهم عدد من الأطفال، وذلك قبل مغادرته أسوان متجها إلى القاهرة.

وكانت شركة سينرجى قد طرحت منذ أيام، تريلر أول قصير من مسلسل "موسى"، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مترديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التى تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك فى الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.