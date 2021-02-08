شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتفاعل مع جمهوره ويطالبهم بكتابة "أكتر حاجة مضيقاهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسني، على التفاعل مع جمهوره ومتابعيه بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بإنستجرام، مطالبًا بكتابة أكتر الأشياء التي تتسبب في مضايقتهم، وكتب في منشوره: "يا صباح الخير والرزق على كل الناس، من باب الدردشة وتفريغ الطاقات الفكرية، عايز كل حد فيكم يعبر عن نفسه ويكتب هنا "أكتر حاجة مضايقاه في نفسه، أكتر حاجة مضايقاه في مجتمعه، أكتر حاجة مضايقاه في العالم"، طبعًا بمصطلحات ينفع نقراها كلنا، وهحاول أقرأ المعظم وعلى قد مقدرتي وخبرتي هحاول أرد، توكلنا على الله".

وكان قد نشر تامر حسنى، أول أمس، صورة له من داخل سيارته، وكتب فى تعليقه عليها: "نهاركم جميل زيكم، من كام يوم نزلت بوست تحفيزى ليكم عن النجاح و الحقيقه فرحت أوي من استقبالكم للبوست وسبحان الله حسيت ناس كتير كانت مستنيه تسمع كلام زي دا".

وأضاف: "يا جماعة احنا في العصر الصعب دا بنواجه كمية حقد و غل وكراهية وطاقه سلبيه مش طبيعية لازم نرد عليها بالعكس لازم يكون في طاقه أكبر، بترد على كل الإحباط دا، والحقيقة أنا عندى بعض الخبرات في الحياة من خلال رحلتى المتواضعة أحب أوصلها ليكم".

وتابع : "هحاول كل كام يوم اتناقش معاكم في موضوع أو اقترح عليكم حاجه بعملها دايماً، هبدأ بحاجه بعملها بإستمرار وعلمتها للمقربين مني ومواظبين عليها من سنين، وهي انكم حالاً تستحضروا ناس في دماغكم بتحبوهم و تدعولهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل اللي يتمنوه"، وأضاف: "كل فتره نكررها و نثبتها زي ما بنثبت حاجات تانيه في حياتنا مش بالاهميه دي،، والله هتلاقوا تساهيل كتير حصلت مش هتعرفوا بتحصل منين".