"ضربت زوجها بعد أن اعتدى عليها" .. معلومات وحكايات صفاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنانة صفاء سلطان قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا في الساعات القليلة الماضية، على خلفية عدد من التصريحات الصادمة التي أطلقتها صفاء في برنامج "شو القصة".

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن صفاء سلطان:

- من مواليد 14 مارس 1980 بمدينة عمان، ولدت لأب أردني وأم سورية من دمشق بمدينة عمان الأردنية تعود أصولها إلى مدينة جنين الفلسطينية.

- بدايتها في مجال التمثيل كانت بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها، وكانت منذ صغر سنها تقلد الفنانين.

- بعد الثانوية سافرت إلى الولايات المتحدة مع زوجها ودرست هناك.

- اكتشفها الفنان ياسر العظمة في أحد المطاعم أثناء تواجدها مع أهلها في لحظة لتقليدها للممثلين، ورشحها للقيام بدور في مسلسل مرايا عام 2003 الذي كان أول عمل فعلي لها وتوالت أعمالها بعد ذلك، وشاركت في بطولة ما يقرب من 50 مسلسلا منها "ليل ورجال، وخالد بن الوليد".

- جسدت شخصية الفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد عام 2009 في مسلسل بعنوان" أنا قلبي دليلي"، والذي يعد الأبرز في مسيرتها الفنية.

- ظهرت صفاء سلطان في برنامج "شو القصة" مع المذيعة رابعة الزيات، وصرحت عدة تصريحات اعتبرها البعض صادمة أبرزها: زواجها الأول قبل أن تكمل عامها الـ19 خلال دراستها بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو زواج تقليدي لم يكن عن حب، وأنجبت من هذه الزيجة ابنتها "أملي"، وحدث الانفصال بعدما وصفها بأنها من "ذوي الاحتياجات الخاصة" ولايوجد من وراءها طائل، فضلًا عن تعرضها للعنف الزوجي وبعد أن ضربها زوجها ردت له الضرب.

- وقالت "صفاء" زيجتها الثانية كانت "سرًا" نتيجة حب بين الطرفين، ولكن حدث الانفصال، مؤكدة أن ذلك لن يمنعها من الزيجة الثالثة إذا أرادت.

- أكدت صفاء خلال اللقاء إنها ضد المنظمات النسوية التي تهاجم زواج الفتيات الصغار في مقتبل شبابهن، لأن الأمر كتجربة شخصية أضاف إليها وهي غير نادمة على هذه التجربة، مرجعة حرية الاختيار إلى الفتاة وأهلها بالاتفاق وليس غصبًا.

كما كشفت عن إنها أخبرت ابنتها "إملي" التي ارتدت الحجاب في عمر الـ12 ولم تداوم على ارتدائه، أن لها حرية الاختيار إن لم تكن مقتنعة به أن تخلعه، فاكتشفت أن ابنتها تعرضت لغسيل مخ على يد إحدى معلماتها بالأردن، والتي أخبرتها أن والدتها ستدخل النار، واستكملت"لست ضد الحجاب بل إنها قد ترتديه في وقت من الأوقات، ولكن ضد الطريقة التي ارتدتها به دون اقتناع، فكانت بعض معلماتها يقلن لها "شوكة خلفت وردة، وأمك على النار وأنتي على الجنة"، ولما خلعت إملي الحجاب صاروا يقولون "يا كافرة قلعتي بنتك الحجاب".