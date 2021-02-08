تامر حسني يشارك جمهوره مشاكلهم: ابعتهولي عن أكتر حاجة مضايقاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تفاعل الفنان تامر حسني مع جمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وطالبهم بمشاركته أكثر الأشياء التي يواجهونها وتؤثر عليهم بشكل سلبي من أجل مشاركتهم تجاربه الشخصية والتهوين عليهم.

وكتب "حسني": "من باب الدردشة وتفريغ الطاقات الفكرية، عايز كل حد فيكم يعبر عن نفسه ويكتب هنا، أكتر حاجة مضايقاه في نفسه، أكتر حاجة مضايقاه في مجتمعه، أكتر حاجة مضايقاه في العالم".

وأضاف: "طبعًا بمصطلحات ينفع نقراها كلنا، وهحاول أقرأ المعظم وعلى قد مقدرتي وخبرتي هحاول أرد، توكلنا على الله".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم حامل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".