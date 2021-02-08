خاص-محمد منير يكشف سبب تقديمه أغاني أم كلثوم ومغامراته الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

من الوقوع في غرام"الموسيقى" إلى الرغبة في أن يكون في حالة التحدي مع أنغامها، تباينت العلاقة بين الفنان محمد منير والموسيقى، ومع كل مشروع غنائي جديد يقدمه أو يعد له، تزداد لديه متعة المغامرة، وهو ما مر به وهو يقدم أغاني ألبوم "باب الجمال"، وأيضا وهو يعد مشروعه المقبل الخاص بأغاني أم كلثوم.. حسب ماقاله لـ"الخليج 365".

الفنان محمد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن ذلك، وقال :"منذ بدايتي وأنا أتعامل مع الموسيقى كعاشق، وفي نفس الوقت أعيش معها في حالة (تحدي) لكشف أسرارها وتقديم رؤيتي الخاصة بها، ومن هنا وبعد مشوار غامرت خلاله لتقديم مختلف الألوان الموسيقية، لدي الرغبة حاليا في أن تكون تجربتي المقبلة، هي تقديم أغنية تصل مدتها إلى 30 دقيقة، ومن هنا فكرت في تقديم أغنية أم كلثوم، وأفعل هذا عن قناعتي بأنها جزء أصيل من موروثي الثقافي والفني".

وأضاف،:" الدخول في مثل هذه التجارب ليس من السهل، وخاصة أنها تكون بدافع تقديمها وفقا لرؤيتي و طابعي الخاص، وقال :"في ألبوم (باب الجمال) مع الرغبة في تقديم جرعة من السعادة، كنت أيضا مشغول بتقديم أغنية تصل إلى الجد والأب والابن، وتجتمع الأجيال الثلاثة حولها، ومن هنا فكرت في ضم أغنية "مسألة السن"، التي كتبها الشاعر صلاح فايز، ووضع لحنها رفيق المشوار الملحن هاني شنودة".

منير اختتم بالقول،:" مع انشغالي بالتفكير في تجربة أم كلثوم، وعلى غرار تجاربي السابقة مع أعمال رموز الموسيقى في وطنا العربي، أفكر جديا في تقديم واحدة من أجمل أغاني المبدع السوداني الكبير عبد الكريم الكابلي، وهي أغنية بعنوان "ساحر لونه أسمر".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وطرح منها "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي

ويستعد الكينج لطرح أغاني "ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.