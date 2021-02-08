شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسرح المجاز، عن تأجيل حفل النجمتين أصالة وشيرين عبد الوهاب، على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، الذى كان مقررًا يوم الجمعة 19 فبراير، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز"، وذلك لحين إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة الجميع من تفشى فيروس كورونا.

وكتب حساب المسرح الرسمى عبر إنستجرام: "تم تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع، يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكى الخاص بكم.. شكرًا جزيلًا".





وكان من المقررأن تقدم الفنانة أصالة لجمهورها الإماراتى والعربى خلال الحفل، باقة من أجمل أغنياتها التى سجلت فيها علامة فارقة فى سماء الغناء العربى، مثل "أكثر، خانة الذكريات، آسفة، روّح وروح، وغيرها من الأعمال التى اشتهرت بها خلال مسيرتها الطويلة.

وسبق وأعلنت إدارة المسرح، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور، حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح، بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.