شكرا لقرائتكم خبر عن النجم أحمد عبد العزيز عضوا فى لجنة اختيار فرقة الخليج 365 المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مجلس مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير النجم الكبير أحمد عبد العزيز ليكون عضوا بلجنة اختيار فرقة الخليج 365 المسرحية التي سيجري قريبا جدا اختيار أعضائها من المواهب التي تقدمت للالتحاق من خلال "audition".

وقد تم الإعلان من قبل عن كافة تفاصيل وشروط الإلتحاق بالفرقة وذلك من خلال أعداد مشهد تمثيلي لا يزيد عن 5 دقائق مع تسجيل البيانات عبر صفحة الخليج 365 – فن وثقافة على الفيس بوك من خلال رسالة في صندوق الرسائل بالصفحة وسيتم التواصل مع الراغب في الالتحاق بالفرقة وتحديد موعد للاختبار.



النجم الكبير أحمد عبد العزيز

تكوين الفرقة المسرحية يهدف إلى تقديم سلسلة أعمال مسرحية تنويرية تقدم فى كل محافظات مصر وتهدف لنشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسيرإنتاج أعمالهم ووصولها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوي، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح كأحد روافد الفنون فى رفع الوعى ونشر الثقافة مع المتعة والترفيه ودعم المواهب الشابة فى كل مجالات الفنون، ويهدف المشروع إلى أن نرى أضواء المسرح حاضرة فى أقصى الصعيد وكل قرى ومراكز الدلتا بأعمال تحمل الفكر والمتعة وهى معادلة صعبة نأمل فى تحقيقها، وذلك باختيار مجموعة من النصوص المسرحية للكتاب الشباب والكتاب الكبار وتقديمها على خشبة المسرح، كما سيشارك هذا المنتج فى كل المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها.