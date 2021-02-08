شكرا لقرائتكم خبر عن لانا ديل راى تروج لأغنيتها الجديدة "White Dress" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية لانا ديل راى قررت أن تروج لأغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "White Dress" وهو ما أثار الحماس فى نفس محبى الموسيقى والغناء حول العالم، وكشفت لانا ديل راى البالغة من العمر (35 عام) عن صورتين جديدتين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Instagram" والتى تضم أكثر من 18.3 مليون شخص، كما ظهرت النجمة الشهيرة بالصور مرتديه ملابس بيضاء قصيرة إضافة الى "باتيناج".





وأغنية "White Dress" واحدة من أغنيات ألبوم لانا ديل راى الجديد الذى يحمل اسم "Chemtrails Over The Country Club" والمقرر إطلاقه الشهر المقبل.



لانا ديل راي لانا ديل راي

يذكر أن النجمة العالمية لانا ديل راى تعد أحدث النجمات المنضمات لمنصة "تيك توك" نهاية يناير الماضى وهى بذلك تلحق بعدد هائل من أهم وأشهر نجوم الغناء مثل بيلى إيليش وجنيفر لوبيز وكاردى بى وجاستين بيبر وغيرهم.