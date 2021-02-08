شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تكشف عن مشروعات جديدة فى 2021: المتعة والشغف فى حياتى الموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة والمطربة الكبيرة أنغام، أنها بصدد العمل فى بعض المشاريع الغنائية والموسيقية، خلال العام الحالى 2021، مشددة على أن الموسيقى والغناء هما المتعة والشغف فى حياتها، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ويبدو أنها تستعد لتسجيل أغنية جديدة داخل الأستوديو، علقت عليها، قائلة: "المتعة والشغف فى حياتى الموسيقى والغناء"، مضيفة: "العمل على بعض المشاريع الجديدة 2021".



أنغام

وكانت النجمة أنغام، هنأت النجمة الإماراتية أحلام على عودتها للساحة الغنائية بعد غياب أربع سنوات، بإصدار ألبوم غنائى جديد يحمل عنوان "فدوة عيونك"، وكتبت عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، قائلة: "مبروك ألف مبروك ألبوم رائع كروعة صوتك وقلبك صديقتى وحبيبتى".

وخضعت النجمة أنغام، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، صورتين من الفوتوسيشن، ولاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وعلقت المطربة أنغام على الصورتين بكوبليه من أغنية هدنة، التى طرحتها منذ نحو عامين، قائلة: "اعتبرنا خدنا هدنة من عهودنا كل واحد فينا قلبه يكون وحيد"، وسرعان ما انتشرت الصور على منصات السوشيال ميديا بين معجبيها.

وتزينت الفنانة أنغام بأزياء سوداء أنيقة، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات من بينها ساعد اليد، وخاتم فى يديها اليمنى، كما أنها ارتدت حذاء ذو كعب عال يتناسب مع ملابسها.