شكرا لقرائتكم خبر عن درة مع كلبها فى فوتوسيشن وتوجه رسالة لجمهورها: استمر فى فعل الأشياء بالحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة درة في أحدث جلسة تصوير لها حيث ظهرت من خلال حسابها على موقع فيس بوك في 4 صور جديدة مع كلبها، وعلقت عليها بتوجيه نصيحة إلى متابعيها قائلة: " لا يمكنك التحكم في كيفية تلقي الآخرين لطاقتك.. فقط استمر في فعل الأشياء الخاصة بك بأكبر قدر ممكن من النزاهة والحب".



سيشن لدرة

وظهرت درة في الصورة مع كلب أبيض، بإطلالة جذابة، مرتدية هاى كول باللون البني وبنطلون جلد من نفس اللون ، كما تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.



الفنانة درة



درة

من ناحية أخرى تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها خلال أحداث فيلم "الكاهن"، الذى يشارك فى بطولته النجم إياد نصار.



دررة

وصورت درة مشاهد المستشفى الأيام الماضية، وتواصل التصوير فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.