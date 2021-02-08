شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد للنجم شريف منير مع ابنتيه فريدة وكاميليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم شريف منير، مع ابنتيه فريدة وكاميليا، فى صورا جديدا بعدما سبق ونشر مؤخرا، صورا جمعته بابنيه أسما وفؤاد، أثناء تواجدهم فى رحلة بحرية، ونشر منير، الصور عبر حسابه على موقع انستجرام، ولم يعلق عليها بأى شيء سوى وضع إيموجى قلوب فقط.



شريف منير مع ابنته كاميليا

شريف منير مع فريدة

من ناحية أخرى، يعانى النجم شريف منير من مشاكل وخلافات مع أخواته خلال أحداث مسلسله الجديد "اجازة مفتوحة" وأخواته هن ملك قورة ودنيا ماهر بينما تجسد دور والدته سميحة أيوب، وزوجته الفنانة لقاء الخميسى، ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل، وينطلق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، وتعتمد قصة مسلسل "أجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث.





مسلسل "اجازة مفتوحة"، ينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى عائلي، ومن المقرر عرضه بعد رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير فى الدراما كان مسلسل "ونحب تانى ليه؟"، فى رمضان الماضي، وشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.