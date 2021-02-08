شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز بعد إصابته بكورونا: "حصلي حاجات غريبة واللى يجى فى الريش بقشيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان صبرى فواز، في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" ليطمئن جماهيره على حالته الصحية بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال فواز: "الحمد لله على كل شيء يعنى شاءت إرادة ربنا أن آخر 3 سنين يحصل حاجات غريبة.. سنة جلطة ودعامة والسنة اللي بعدها استئصال مرارة والسنة دي كورونا".

وأضاف صبري فواز، في رسالته: "الحمد لله على كل شيء وأنا الحمد لله كويس وبقالي فترة في الموضوع وخلاص قربت اعدي منها دعاوتكم، والحمد لله نحمد ربنا واحنا أحسن من غيرنا بكتير وفضل وعدل.. وأنا بطلع في فيديو عشان اطمنكم وانا زي الفل واللي يجي في الريش بقشيش".



صبرى فواز على فيس بوك

وأعلن الفنان صبرى فواز عن إصابته بفيروس كورونا ونشر على صفحته الشخصية على فيس بوك: "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء"، وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان للاطمئنان على صحته واكتفى بقوله: "الحمد لله على كل شيء" لافتاً إلى أنه فى العزل المنزلى ويأخذ بروتوكول العلاج للشفاء من فيروس كورونا.

يشارك صبرى فواز فى دراما رمضان من خلال مسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، حيث تجرى الشركة حالياً إبرام باقى التعاقدات، خاصة أن المسلسل ملىء بالشخصيات المؤثرة في الأحداث، لاسيما أن العمل يدور في اطار من الإثارة والتشويق.

كما يشارك فى فيلم "أهل الكهف"، حيث يجسد دور وزير ويحرض على القتل والعداوة بين محمود حميدة وخالد النبوى ويكون هناك العديد من المفاجآت طوال أحداث الفيلم.

ويضم العمل 16 نجم ونجمة، هم محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.