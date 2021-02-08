صفاء سلطان: مع زواج القاصرات وابنتي ارتدت الحجاب بسبب ترهيب المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حلت الفنان الأردنية صفاء سلطان ضيفة على برنامج شو القصة وتحدثت عن تفاصيل من حياتها الشخصية.

وكشفت انها تزوجت في سن السابعة عشر من عمرها، وأنها ليست ضد زواج القاصرات.

وقالت صفاء سلطان إنها ضد المنظمات النسوية التي تهاجم زواج الفتيات الصغار في مقتبل عمرهن، وهي غير نادمة على هذه التجربة.

وأضافت أن الفتاك هي صاحبة القرار وعلى والدتها أن تنقل لها الخبرات

وتحدثت صفاء سلطان عن سبب خلع ابنتها أملي الحجاب، وقالت إن ابنتها عندما اختارت وضع الحجاب كانت في سن الحادية عشر من عمرها، واعتقدت صفاء وقتها أن ابنتها اختارت ذلك عن قناعة شخصية لتتفاجأ بعدها أنها كانت تتعرض للترهيب والتخويف من إحدى المعلمات في المدرسة.