مؤشر البحث جوجل يحتفل بذكرى ميلاد شادية على طريقته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل موقع البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد النجمة الكبيرة شادية رقم 90.

ورحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن قدمت عشرات الأفلام التي خلدت اسمها في السينما المصرية من بينها شيء من الخوف ومعبودة الجماهير وغيرها

بجانب موهبتها وصوتها الجميل الذي قدمت به عدد

كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة.

وقدمت أخر أعمالها للمسرح في مسرحية ريا وسكينة أمام الفنانة سهير البابلي والفنان عبد المنعم مدبولي.

وأعلنت الراحلة اعتزالها وارتداء الحجاب وقررت الاختفاء عن الأنظار لسنوات عديدة.