تأجيل حفل أصالة وشيرين عبدالوهاب في هلا بالمجاز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الصفحة الرسمية لـ “مسرح المجاز”، على موقع “إنستغرام”، عن تأجيل حفل النجمتين أصالة وشيرين عبدالوهاب، في “هلا بالمجاز” في الشارقة إلى موعد لاحق، وذلك بسبب الإجراءات التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان “هلا بالمجاز”، “تم تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع. يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكي الخاص بكم. شكرًا جزيلًا”.

وكان من المقرر أن يقام حفل أصالة، وشيرين عبدالوهاب، في “هلا بالمجاز” على مسرح المجاز في الشارقة، يوم 19 فبراير الحالي.⠀