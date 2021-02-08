فنان تونسي يكشف قصة حبه لـ ليلى علوي والسبب الذي منعهما من الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حكى المطرب التونسي شريف علوي، في لقاء مع الإعلامي الهادي زعيم، ببرنامج “فكرة سامي الفهري” على قناة “الحوار التونسي”، واقعة غريبة، حيث ادعى أنه عاش قصة حب ربطته بالفنانة الكبيرة ليلى علوي، خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وقال إنه التقى بها في كواليس أحد المهرجانات عام 1984، مشيرًا إلى أنها إنسانة جميلة جدًا وغاية في السحر، وأنها وصفته بالجمال أيضًا.

وأضاف أن هناك بعض المشاكل التي منعتهما من الارتباط، منها أن والدتها كانت تمنعها من الزواج عموماً في ذلك الوقت، غير أن المشكلة حُلت وتزوجت بعد ذلك، مضيفًا أنهما التقيا مجددا بمهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، وبعدها لم يتواصلا مرة أخرى.

يذكر أن ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها “التاريخ السري لكوثر” والذي انتهت من تصويره منذ فترة وتم تأجيل طرحة لظروف كورونا، في حين تواصل حالياً تصوير فيلمها الجديد “ماما حامل” حتى يكون جاهزاً للعرض في أقرب موسم.