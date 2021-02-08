ما الذي يجمع هند صبري وقيس الشيخ نجيب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم السوري قيس الشيخ نجيب عن استعداده للوقوف إلى جانب النجمة التونسية هند صبري للمرة الأولى من خلال مسلسل درامي بعنوان “هجمة مرتدة”، ناشراً صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري في انستغرام معلقاً: “إنه لشرف كبير لي أن أعمل مع النجمة العربية الموهوبة هند صبري”.

“هجمة مرتدة” سيعرض ضمن ماراثون رمضان الدرامي 2021، بمشاركة النجم المصري أحمد عز.

ويدخل قيس الدراما المصرية بعد أن لمع نجمه في الدراما السورية وازدهر بعدها في بيروت في العديد من الأعمال العربية المشتركة وكان آخرها مسلسل “أولاد آدم” الذي عرض ضمن ماراثون رمضان 2020، وحقق نسبة مشاهدة عالية وجمهوراً خاصاً ملأ السوشيال ميديا بتعليقاته، وخاصة على أدوار الرباعي النجوم: ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة‎، قيس الشيخ نجيب.

وأدهش قيس الشيخ نجيب الذي قدم دور (سعد) بأدائه شخصية النشال الجمهور، إذ لامس هذا اللقيط لحظات الحب والحنان في حبه لـ(مايا) دانييلا رحمة، وللمرأة التي ربته حين كان طفلاً متسولاً، واستطاع أن يحفر هذه الشخصية في الخيال من خلال أدائه ولغة الجسد.

فهل سيحقق قيس بصمة فنية بدخوله الدراما المصرية ويقدم لجمهوره الواسع وجبة درامية دسمة تعكس الموهبة التي يتمتع بها؟

يشار إلى أن هند صبري وأحمد عز يطلان في هذا المسلسل بعد سنوات من أدائهما بطولة فيلم “مذكرات مراهقة” الذي فتح لهما أبواب عالم الشهرة.