الكشف عن وصية نجمة جيمس بوند “أونور بلاكمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد ما يقرب من عام على وفاتها، تم الكشف عن وصية النجمة البريطانية الراحلة، أونور بلاكمان، التي اشتهرت بدورها في الجزء الثالث من “جيمس بوند” عام 1964، وتجزأت ثروتها بين الجمعيات الخيرية وأصدقائه وأبنائها بالتبني.

وتركت بلاكمان التي توفيت في أبريل الماضي عن عمر يُناهز 94 عاماً مبلغاً من المال لأصدقائها مع رسائل تشكرهم فيها على دعمهم ووقوفهم بجانبها.

كما تركت الجزء الأكبر من ثروتها البالغة 2.5 مليون دولار قبل ضريبة الميراث لأطفالها بالتبني بارنابي ولوتي، بالإضافة إلى منح 14 ألف دولار لسبع مؤسسات خيرية وهما مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وجمعية السكتات الدماغية، جمعية التصلب المتعدد ومنظمة “أنقذوا الأطفال”، والصليب الأحمر البريطاني، وجمعية “مينكاب” للإعاقة وجامعة شرق لندن.

فضلاً عن ذلك، أوصت بمبلغ 117 ألف دولار لعدد 16 من الأصدقاء والأقارب، بما في ذلك 14 ألف دولار للمخرج ريتشارد ديغبي داي من أجل صداقته ونصائحه ودعمه لها على مر السنين و7 آلاف دولار للممثل جوليان بول وزوجته جين ونفس المبلغ للممثل نيكولاس جريس نظير صداقتهم الطويلة.

كما تركت مبلغ 7 آلاف دولار إضافية لثلاثة موظفين في وكالتها الخاصة بالمسرح التي تدعى Stevenson Withers Associates .

وتوفيت أونور بلاكمان، في إبريل الماضي، عن عمر يناهز 94 عاماً، واشتهرت النجمة الراحلة بدور “بوسي غالور” في سلسلة أفلام العميل جيمس بوند.

وعرفت بلاكمان أيضاً بدورها الشهير في مسلسل “ذا أفنجرز” البريطاني الذي عرض في الستينات، وغنت بلاكمان أغنية في المسلسل لاقت رواجاً كبيراً وكانت ضمن أكثر الأغاني استماعاً في المملكة المتحدة عام 1990.