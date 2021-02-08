أحلام تطرح كليبات ألبوم “فدوة عيونك” على قناتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد طرح أغاني الجزء الأوّل من ألبومها الجديد “فدوة عيونك” حصريًا عبر موقع “ديزر” وعرض الكليبات الخاص بالأغاني على تطبيق “فن بوكس” لعدّة أيام، أصدرت النجمة الإماراتية أحلام فيديوهات هذه الأغاني عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وجاء عرض فيديوهات الأغاني على قناة أحلام في موقع “يوتيوب” يوم أمس الأحد، ولاقت الكليبات تفاعلًا كبيرًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أصدرت النجمة الإماراتية أحلام الجزء الأوّل من ألبومها الجديد “فدوة عيونك” منذ ساعات وتوجهت لجمهورها قائلة: “جمهوري الحبيب في كل مكان انتظروا العرض الاول لـ كليبات البومي الجديد حصرياً على فن بوكس والاستماع للأغنيات على تطبيق “ديزر”.

ويتضمن ألبوم أحلام الجديد “فدوة عيونك” 26 أغنية منوعة، أطلقت منهم 13 أغنية وهي “فدوة عيونك”، و“عيون بس”، و“حزين”، و“زوبعه”، و“يا آدمي حس”، و“دفتر وممحاه”، و“الله يرحمه”، و“تشرق الشمس وتغيب”، و“دمعة زرقا”، و“الفرقا”، و“خاطري ضايق”، و“ابن التراب”، و“ما سألت إلا عليك”.

أمّا الجزء الثاني من ألبوم “فدوة عيونك”، سيصدر في 11 فبراير الحالي، ويتضمن باقي أغنيات الألبوم وهي “لا بارك الله في الغياب”، و“موعدنا الأخير”، و“لا يروح الليل”، و“ما به تفاصيل”، و“بعض الناس”، و“بريء”، و“خطاك اللاش”، و“تمرد”، و“باب قلبي”، و“بعض الأوقات”، و“تسولف عبرتي”، و“عشان إتتوب”.

نفيد بالذكر أن ألبوم أحلام “فدورة عيونك” يتصدّر منه أيام المراتب الأولى عالميًا عبر مختلف التطبيقات الموسيقية العالمية.