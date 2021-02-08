إليسا تفاجئ محبيها بحلقات خاصة على "أنغامي".. أسرار جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود النجمة اللبنانية إليسا لنشاطها على تطبيق "أنغامي"، بصورة جديدة، حيث قررت إطلاق تطبيق بودكاست خاص بها.

وينطلق "بودكاست إليسا"، الأربعاء، ويتضمّن 12 حلقة، تدور حول محطات مهمة في حياة النجمة اللبنانية، وقصص وتجارب حياتية عاشتها في الماضي والحاضر، كما تحكي إليسا عن التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها الفنية، وتكشف "أمورًا لم تكشفها من قبل"، على حد تعبيرها.





وعن سبب حماسها لهذه التجربة قالت إليسا: "هذه التجربة تسمح بالتواصل مع الناس بشكل أكبر، في هذا الزمن الذي فرض علينا العزلة والتباعد الاجتماعي. لكننا سنبقى أقرب، وكما سنعود ونغني كمان وكمان، سنعود للتواصل عبر أنغامي وكل مساحة تسمح لنا بمشاركة آرائنا وأفكارنا".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي طرحته إليسا يحمل اسم"صاحبة رأي" ويضم 18 أغنية متنوعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الفرنسية للفنانة العالمية الراحلة داليدا.