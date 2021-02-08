أسعار الذهب اليوم.. "الأصفر" يهز عرش "الأخضر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بنسبة 0.1% وسجلت في المعاملات الفورية نحو 1813.96 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار المعدن الأصفر، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1813.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% أيضا لتسجل 1815.50 دولار.

ووفقا لرويترز، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي: "الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك".

وهبطت العملة الخضراء عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.

لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ/ مارس آذار من العام الماضي حد من مكاسب الذهب.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن غير المدر للعائد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% مسجلا 1133.75 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 2343.59 دولار للأوقية.