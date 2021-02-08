في عيد ميلاد يوسف فوزي..رفضه مليون وربع جنيه وبطولاته في الملاكمة وعمله بالمطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل الفنان يوسف فوزي اليوم بعيد ميلاده الـ76 ، إذ أنه من مواليد ٨ فبراير 1945.

وبدأ "فوزي" رحلة التمثيل منذ عام 1982، مع كبار النجوم بينهم أحمد زكي ومحمد صبحي، واعتزل التمثيل بسبب إصابته بمرض شلل الرعاش.

نرصد لكم حكايات عن يوسف فوزي في التقرير التالي:

أصدقاء الدراسة

روى يوسف فوزي ببرنامج "العاشرة مساء" حكايته مع المدرسة ووالده، قائلاً: "كنت في مدرسة واحدة أنا ومصطفى فهمي وحسين فهمي والمخرج أحمد يحيى، وكنت قاعد في تختة واحدة بالفصل مع المخرج علي بدرخان.. كلهم راحوا معهد السينما ما عدا أنا، ووالدي كان مهندس صوت في استديو مصر وقالي "ملكش دعوة بالتمثيل، وصحابك الصيع دول يروحوا معهد السينما بس أنت تروح الجامعة تجيبلي الشهادة وتيجي، وان شاء الله تشتغل أراجوز بعدها".

صفاته الشخصية

كشف الفنان يوسف فوزي ببرنامج "العاشرة مساء" عن صفات بشخصيته، قائلاً: "معروف عني في الوسط إني راجل بهتم بشغلي ومواعيدي زي الساعة، ولن أهز 35 عامًا في مسيرتي الفنية التي خضتها بسبب مشكلتي مع شلل الرعاش.. وأنا راجل دُغري أوي ومش بحب (اللوع)، واللي في قلبي على لساني وأنا شخصية محبوبة في الوسط وفي الشارع".

الملاكمة في حياته

أوضح فوزي ببرنامج "العاشرة مساء": "كنت ملاكم زمان، لأني كنت بعشق الملاكمة، وخدت بطولات أندية، وكنت بتابع محمد علي كلاي أوي وبقرأ كتبه، وكنت أتمنى مقابلته في مصر ولندن، ودايمًا بشوف حواراته التي يجريها".

عمله بالمطاعم

كشف الفنان يوسف فوزي ببرنامج "إن بوكس" قصة عمله بالمطاعم: "بعد ما اتخرجت من الجامعة، سافرت على إنجلترا وقعدت هناك 5 سنين، وقعدت أشتغل في المطاعم من أول تنضيف المطبخ حتى وصولي لمرحلة الطباخ بأن أقدم الطبخ أمام الناس بحسب طلب كل زبون وقدام عينيه (وكانت ما بين حاجات حلوة وحادقة)، وكنت كويس في الحكاية دي، على الرغم إنه مكنش ليا فيها في الأول، وكل وظيفة كنت أشتغلها بيخلوني لوحدي فيها عشان عارفيني بسد فيها".

تنبأه بمرضه

تنبأ الفنان يوسف فوزي بمرضه الذي أصيب به عام 2016 وهو الشلل الرعاش، وذلك خلال تجسيده أحد الأدوار في مسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000.

ولعب القدر دورا كبيرا في تحويل التمثيل إلى حقيقة، فقدم "فوزي" دور الطبيب الجراح جلال عوني في مسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000 والذي أصيب بمرض الشلل الرعاش في الأحداث ما جعله يتوقف عن ممارسة عمله، وهو نفس المرض الذي أصيب به وجعله يتوقف عن التمثيل ويعتزله.

حديثه عن عادل إمام وأحمد حلمي

قال فوزي، ببرنامج "إن بوكس" عن الفنان عادل إمام: "رجل متواضع جدا، وقعدته شربات، ومش بيستخف في قعدته، ودايما خايف على مستقبله، وعايز يعرف هدف كل عمل حتى يرتقي بالذوق العام، ولم يطلق عليه اسم (الزعيم) على الفاضي".

وعن أحمد حلمي، قال: "كوميديان محترف جدا، وذكي جدا، ولو جه جنبه نجوم شباك في عمل ولا واحد هيبان منهم".

حول توقفه عن التمثيل

قال فوزي ببرنامج "العاشرة مساءً": "رفضت أعمالا بعد مرضي واعتزالي التمثيل بما يفوق المليون وربع المليون جنيه.. بس الحمد لله مستورة، وأنا مش راجل غني بس لما بعوز بلاقي والحمد لله، وعايش في حتة كويسة، ومراتي عندها اكتفاء ذاتي وشخصي".

أعماله

قدم العديد من الأعمال التليفزيونية منها: "هوانم جاردن سيتي، القرموطي في مهمة رسمية، أوبرا عايدة، فارس بلا جواد، الملك فاروق، مبروك جالك قلق، لحظات حرجة"، ومن الأعمال السينمائية: "النمر الأسود، حتى لا يطير الدخان، شاهد إثبات، شبكة الموت، الجاسوسة حكمت فهمي، ظرف طارق".