قبل لقاء بايرن ميونخ.. كريم فهمي يوجه رسالة للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان كريم فهمي، على مساندة لاعبي النادي الأهلي، قبل لقائهم المرتقب مع فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية المقام بقطر.

ووجه فهمي رسالة للاعبي الأهلي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏احلموا.. ليه الحلم ميتحققش.. مفيش مستحيل في الكرة، كسبنا إيطاليا بطل العالم، احرجنا البرازيل، كسبنا ريال مدريد".

وأضاف: "ممكن لو لعبنا ١٠٠ ماتش نكسبهم واحد من المية، ليه مايكونش ده هو الماتش اللي من الميه، اعملوا تاريخ جديد، على الحلوة والمرة معاك مع إن المرة ديه مفيش مرة.. بحبك يا أهلي ".

يذكر أن، مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، ستقام اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الدور نصف النهائي من البطولة.