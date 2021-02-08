بالصور – نادين نسيب نجيم: “اليوم رسميًا عيد ميلادي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 ثواني

تستمرّ الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالاحتفال بعيد ميلادها لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعدما كانت احتفلت به في الأيام الأخيرة قبل موعده مع صديقتيها المقربتين.

واحتفلت نجيم بيوم ميلادها الذي يوافق في 7 شباط مع طفليها هافين وجوفاني وسط أجواء عائلية في منزلها مع استمرارها الالتزام بالحجر والإقفال العام.

ونشرت صوراً عبر “إنستغرام” جمعتها بنجليها أثناء الاحتفال الثاني بعيدها. وعلّقت قائلة: “اليوم كمان مفاجأة حلوة بس اليوم رسميًا عيد ميلادي فعلاً حاسي حالي خلقت من جديد بعد كل يلي قطعت فيه السنة الماضية أمنيتي الوحيدة تكون سنة اجمل ونجاح اكبر واهم شي الله يخليلي ولادي لانه هني عيدي شكراً لكل رسائلكم الحلوة ولمحبتكم الكبيرة بشوفكم قريباً خلال شهر رمضان المبارك بمسلسل 2020 اشتقتلكم”.