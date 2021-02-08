محمد رمضان أمام القضاء مجددا.. أزمة الطيار مستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإعادة استدعاء الفنان محمد رمضان على خلفية الدعوى المقامة ضده من الطيار الموقوف أشرف أبواليسر.

وطالب الطيار الموقوف بتعويض قدرة 25 مليون جنيه مصري عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وأكد أبواليسر أن التقرير الذي ورد إلى المحكمة في الجلسة الماضية أثبت حسن نيته وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس/ آذار المقبل، لتستمع لأقوال الفنان قبل الفصل في الدعوى.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل كابينة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية.

وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، ما فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني أبواليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.