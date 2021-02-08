بالفيديو.. أحلام تطلق "حزين" من ألبوم "فدوة عيونك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت النجمة الإماراتية أحلام أغنية "حزين" من ألبومها الجديد "فدوة عيونك"، الذي وصفته قبل الطرح بأنه سيكون من طراز رفيع.

وقالت أحلام في تصريحات سابقة إنها بذلت مجهوداً كبيراً استغرق سنوات من التحضير للألبوم.



أغنية "حزين " من تأليف مساعد الرشيدي وألحان سهم وتوزيع خالد عز ومكس جاسم محمد.

"فدوة عيونك" هو الألبوم الأول للفنانة الإماراتية بعد غياب 5 سنوات.

ويضم الألبوم نحو 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية ومنها: "عيوني بس، وحزين، وزوبعة، ويا آدمي حس، ودفتر وممحاة، والله يرحمه، وتشرق الشمس وتغيب، ودمعة زرقا، وسر معلن، والفرقا، وخاطري ضايق، وابن التراب، وما سألت إلا عليك".

وتتعاون أحلام في ألبومها الجديد مع 5 فنانين من مصر وهم: الملحن محمد الخيامي، والموزعين وليد فايد، وخالد عز، ومدحت خميس، وأسامة الهندي.



