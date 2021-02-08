مشهد اغتصاب يرفع اسم مي عمر للأكثر بحثا على جوجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة مي عمر قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث "جوجل"، في الساعات الأخيرة، بعد مشهد اغتصاب في مسلسل "لؤلؤ" المذاع على قناة ON.

وحلّ اسم مي عمر في الصدارة بعد مشهد اغتصاب "لؤلؤ" التي تؤدي دورها من قبل "بودا"، الذي يجسده الفنان محمد الشرنوبي.





وأثار الشرنوبي تفاعلا كبيرا بعد صورة نشرها على حسابه في "أنستقرام"، وعلّق عليها: "غلطة و ندمان عليها"، مستشهداً بوسمي "بودا" و"لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، تخوض به مي عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.





وعملت مي على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني، لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.

آخر أعمال مي عمر كان مسلسل "الفتوة" أمام الفنان ياسر جلال إلى جانب أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة.