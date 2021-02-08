شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنضم مؤخرًا لأبطال مسلسل "بين السما والأرض" رغم انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مؤخرًا الفنانة درة لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.

وجاء انضمام درة بعد اعتذار النجمة غادة عادل المفاجئ عن العمل مؤخراً، ومقرر أن تبدأ درة تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة مع هانى سلامة بطل المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها. "بين السما والأرض"، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، ونورهان.