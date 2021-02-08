شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا يعرفها الجمهور عن دلوعة السينما شادية فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين عيد ميلاد دلوعة السينما المصرية شادية بعيد ميلادها حيث انها ولدت عام 1931 في الحلمية الجديدة بالقاهرة، حيث أطلق الجمهورعليها لقب "دلوعة السينما المصرية" بسبب دلعها في تقديم ادوارها مثل"الزوجة 13"، و"مراتي مدير عام"، و"عفريت مراتي"، ونرصد فى ذكرى ميلادها معلومات لا يعرفها الكثير من محبيها عنها..

كانت تحب الغناء منذ طفولتها وكانت ليلى مراد مطربتها المفضلة وكانت تقلدها، وشجعتها مُدرسة الموسيقى عندما كانت شادية في المرحلة الإبتدائية.

بدأت حياتها بالغناء وهي تبلغ من العمر 16 عاماً حيث كانت تقوم بدوبلاج في فيلم "المتشردة"، وذلك بعدما اختارها أحمد بدرخان، عقب سماعه لها وهي تغني.

حصلت على أول أجر قدره 150 جنية عن فيلمها "العقل في اجازة" التي قدمته أمام ليلى فوزي، ومحمد فوزي.

ثلاث زيجات مؤكدة في حياة شادية، الأولى من المهندس الإذاعي عزيز فتحي، والثانية من الممثل عماد حمدي والذي كان يكبرها بحوالي 22 عاما، أما المرة الأخيرة فكانت من الممثل صلاح ذو الفقار وشهدت فترة زواجهما ثنائيا فنيا عكس مدى سعادتهما، إلا إنهما انفصلا في 1969.

3 أفلام قدمتها شادية مع المطرب/ الممثل الأنجح في تاريخ السينما المصرية عبد الحليم حافظ، كان أولها لحن الوفاء (1955) والذي كان أول أعمال حليم في السينما، بعدها تعاونا مجددا في العام التالي في فيلم دليلة (1956)، قبل أن يصبح فيلم معبودة الجماهير والذي تم عرضه لأول مرة في 9 يناير 1967 آخر تعاون بينهما.