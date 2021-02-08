شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يقدم مسلسلا وثائقيا عن الدستور الأمريكى عبر Netflix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع النجم العالمي ويل سميث اللمسات الأخيرة علي Amend: The Fight for America ، وهو مسلسل وثائقي سيعرض على Netflix ويطرح سؤال، "ماذا يعني أن تكون أميركيًا؟" والمسلسل من إنتاج سميث ولاري ويلمور، وسيتم إطلاق العرض المكون من ستة اجزاء في 17 فبراير الجاري.

ويناقش Amend: The Fight for America التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة- الذي وعد، في عام 1868، بالحرية والحماية المتساوية لجميع الأشخاص - باعتباره السمة المميزة الأكثر ديمومة في أمريكا للديمقراطية، وتنشر السلسلة الوثائقية التي تبلغ مدتها ست ساعات تنسيقًا سرديًا رائدًا يضم عددًا من الشخصيات البارزة بما في ذلك ماهرشالا علي و دايان لاين صامويل جاكسون، كما يقدم البرنامج رؤى من مجموعة شاملة من قادة الفكر والخبراء المعاصرين.

فى شأن آخر طرحت شركة Warner Bros صورة من كواليس تصوير فيلم ويل سميث الجديد King Richard، الذى يقوم ببطولته جنبا إلى مجموعة كبيرة من الأبطال، ومن المقرر أن يطرح العمل فى 19 نوفمبر من العام الجارى 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " essentiallysports".

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث ،شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، على أن تقوم ديمي سينجلتون، بلعب دور سيلينا ويليامز فى العمل، وسانية سيدني بدور فينوس ويليامز.

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذي يحكي قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونات التنس فينوس وسيرينا ويليامز التي ستلعبها سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".