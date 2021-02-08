إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها الراحل الفنان طلعت زكريا بكلمات مؤثرة.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عندما فقدت أبي لم أشعر باليتم فقط، بل أدركت معنى رحيل الأب المفجع، غيابه، حنانه من البيت الذي أصبح فارغا بدونه، رحمك الله ياأبي، وأمواتنا جميعا".

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".