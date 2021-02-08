أحمد الشامي عن زيارته لمحمد منير: "طاقة إيجابية غير طبيعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد الشامي، على زيارة الفنان محمد منير في منزله.

ونشر الشامي صورة له مع منير عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دايمًا في زيارتي للكينج جرعة طاقة إيجابية غير طبيعية وتفاؤل وتشجيع غير طبيعي وبحس إني لما بخرج من عنده مش عايز أبطل شغل عشان دايماً بيبقى فرحان باللي بعمله".

ووجه التهنئة له على أعماله الجديدة، قائلا: "مبروك يا حبيبي على الأعمال الجديدة اللي الناس كلها حبتها جدًا".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي، كان مسلسل"أسود فاتح"بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.