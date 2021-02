شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستعرض FKA twigs مهارتها فى فنون القتال للفوز ببطولة "فيلم أكشن"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أيام معدودة اطلقت النجمة العالمية FKA twigs كليبها الأخير "don't judge me " الذى حقق نجاحا ملحوظا، وحمل العمل رسالة هامة وهى تقديم تجربة كونك شخص أسود وبريطانى فى العالم الحديث، وهوما يمثل "صراعا مشتركا ضد مضطهد غير مرئى تروج له التحيزات الثقافية والنظامية والهيكلية وغالبا ما يصعب رؤيته بل ويصعب التغلب عليه" ، وهو الكليب و الذى تعاونت فيها مع 2 من أهم نجوم الغناء فى العام وهما هيدى وان "Headie One" وفريدى اجين " Fred Again" .

وقد ركزت النجمة الشهيرة FKA twigs على إظهار مهاراتها المذهلة والخاطفة للأنظار فى فنون القتال ، حيث استعرضت ممارساتها فى مقطع فيديو قصير وهو ما جعل الكثير من محبيها وعشاقها يؤكدون أنها ليست فنانة فحسب بل قادرة على تحقيق النجاحات فى مختلف المجالات، ويبدو أن النجمة الشهيرة أظهرت هذه المهارات كونها تسعي لخطف أنظار المعنيين بالسينما لكي يستعينوا بها في أحد الأفلام الأكشن خلال الفترة المقبلة وفى الحقيقة يبدو أن مهاراتها تؤهلها لذلك .

يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs تصدرت المواقع العالمية خلال شهر ديسمبر الماضى و ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما، واتهمت النجمة الشهيرة فى دعواها الممثل بأنه تسبب لها فى العديد من الاضرار بسبب الضرب والاعتداء.