شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان يدخل التاريخ بعد وفاته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نجم فيلم Black Panther تشادويك بوسمان التاريخ لتلقيه 4 ترشيحات للفوز بجوائز نقابة ممثلي الشاشة لهذا العام SAG ، حسبما نشر موقع ديجيتال سباى، ورشح ممثل Marvel ، الذي توفي بشكل مأساوي بسرطان القولون في أغسطس 2020، لجائزة أفضل ممثل، وأفضل ممثل مساعد عن فيلمى ، Ma Rainey's Black BottomDa 5 Bloods

وكشفت بعض التقارير أن النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، سيكون حاضراً فى الجزء الثانى من فيلم الأكشن والخيال Black Panther 2، ولن يتم إعادة اختيار ممثل آخر بعد رحيل بوسمان في أغسطس عن عمر ناهز الـ43 بعد صراع مع المرض.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الـ bbc، قال رئيس شركة مارفل، "فيجى" إن أداء بوسمان كان مبدعًا ويتجاوز أي تكرار للشخصية في أي وسيط آخر من ماضي Marvel، مضيفاً "لهذا السبب لن نعيد صياغة الشخصية، ولتكريم الإرث الذي ساعدتنا تشاد فى بنائه، نريد أن نواصل استكشاف عالم واكاندا وجميع الشخصيات الغنية والمتنوعة التي قدمت في الفيلم الأول".

وتابع فيجي: "المخرج رايان كوجلر، الذي صنع النسخة الأصلية، "يعمل بجد" بالفعل على العمل، ومن المقرر انطلاق عملية تصوير الفيلم في يوليو 2022"