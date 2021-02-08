شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: قلت لـ حماقى عاوز أغنى وصوتى حلو فقال لى "ما بلاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا": "بحب الأهلي أوى وأشجعه لكن مش بحب التعصب الكروى ومبسوط أن الأهلي فاز طبعا على الزمالك في آخر ماتش، وأنا شايف إن التحفيل عادى، لكن التريقة والسخرية ده اللى مش عادى وملوش لازمة".

وأضاف أوس أوس، خلال لقائه بصحبة محمد عبد الرحمن "توتا" فى الجزء الثانى من حلقتهم فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، أنا من مشجعى نادى الزمالك، ومرة سافرت أشوف مباراة لمحمد صلاح، وشفت حب كل العالم له والمرة التانية كنت في لبنان ومحمد حماقى قالى تعالى أحضر "ذا فويس" قولتله عاوز أغنى لأنى مقتنع بأن صوتى حلو لأنى لما بغنى بيعجبنى، فرد وقالى "ما بلاش".

وتحدث توتا، عن يومياته أيام زمان في المطرية، قائلا: "كنت بحب أجيب على الفطار العيش البلدى والفول والطعمية وكنت بتجنن لما قرطاس الطعمية يقع على الأرض؛ لأن الطعمية مغناطيس التراب والنسكافية عرفته في 3 إعدادي والرياضة بالنسبة ليا حساب، لكن ممارسة رياضة سباحة وكده كنت بروح عشان أكل هامبرجر.

وفي فقرة غنائية قدمت المغنية تاليا أغنية "كيفك أنت" لفيروز، واشترك معها في الغناء أوس أوس و توتا وأشعلوا المسرح برقصهم وغنائهم.

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فيلم "الخطة العايمة" وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم شريف رمزى، ومن إخراج معتز التوني وأحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.