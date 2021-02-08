شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامي بعد زيارته للكينج محمد منير: جرعة طاقة إيجابية وتفاؤل وتشجيع غير طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان أحمد الشامي، الكينج محمد منير على الأغنيات الجديدة التي طرحها الكينج محمد منير في الآونة الأخيرة، وذلك خلال زيارته للأخير مؤخرًا، حيث شارك أحمد الشامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة جديدة من كواليس زيارته للكينج محمد منير.

وقال أحمد الشامي عبر إنستجرام: "دايما في زيارتي للكينج جرعة طاقة إيجابية غير طبيعية وتفاؤل وتشجيع غير طبيعي وبحس إني لما بخرج من عنده مش عايز أبطل شغل عشان دايما بيبقي فرحان باللي بعمله.. مبروك يا حبيبي على الأعمال الجديدة اللي الناس كلها حبتها جدا جدا جدا".



أحمد الشامي ينشر صورة عبر انستجرام

من ناحية أخرى، حققت أغنية "باب الجمال" التى طرحها الكينج محمد منير منذ شهر أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.



الكينج محمد منير مع أحمد شامي

وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا.

و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.