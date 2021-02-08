القصة الكاملة لأزمة عارفة عبدالرسول مع الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

أثار منشور كتبته الفنانة عارفة عبدالرسول، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية القصة

كتبت الفنانة عارفة عبدالرسول عبر فيسبوك: "ما صدقت أنام بعد ما رجعت من السفر وأنا في أشد التعب، تليفونى سايلنت جنب مني بس فيه رقم قعد يزن ورا بعض تخلص الرنة يرن تاني، خُفت ليكون فيه خبر وفاة مثلا ولا حد عايزني تصوير دلوقتي حالاً والكلام ده وارد".

وتابعت: "رديت وأنا قلبى في رجلي، أنا صحفية في جريده كذا، قلتلها (يا دمك يا شيخة وقفلت السكة)، أول مرة في حياتى أعمل كده، بس اتغاظت قوي، هو فيه كده".

حالة من الغضب

حالة كبيرة من الغضب انتابت عدد من الصحفيين، ولم يمر الأمر مرور الكرام خاصة وقد اعتبر البعض الأمر إهانة لقيمة الصحفي.

منشور الصحفية

قامت الصحفية -التي أشارت إليها عارفة- بالرد على صفحتها بموقع فيسبوك: "شكرًا لكل حد دافع أو أتكلم كلمة حق في موضوع الفنانة القديرة عارفة عبدالرسول، وخاصة الصحفيين اللي دافعوا عن مهنتهم من غير ما يعرفوا تماما مين الشخصية اللي حصل معاها كدة، وللأسف اللي حصل ده، ماكنش مع صحفية شابة ولا متدربة ولا جديدة، ده كان معايا أنا".

وتابعت: "في أسئلة عايزة أطرحها على الفنانة القديرة، (هو الاتصال مرتين فقط يبقى اسمه زن؟)، هل الساعة ٥ المغرب، وقت لا يسمح أو يليق الاتصال فيه؟، بما أن في ناس سألت عن ميعاد الاتصال، هل مسموح عادي لحضرتك تتقبلي اتصالات حتى لو زن عشان شغل؟، ولما حد يكون عايز يعمل شغله يبقى أجرم؟".

وأضافت: "المفروض أعرف منين أنك راجعة من سفر وتعبانة خاصة إن الإتصال ماكنش أكتر من مرتين وكل مرة لا تتعدى الثواني، حتى مكملتش الرنة كلها، مش زي ما حضرتك مصورة للناس".

واستكملت: "للعلم أنا مكنتش متوقعة خالص أنها قفلت التليفون في وشي، حتى الجملة اللي قالتها توقعت أنها بتهزر مثلا أو بتكلم حد تاني معاها، وكنت ناوية أكلمها تاني ظنًا مني أن يكون كان في مشكلة في الشبكة عندها، نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة بعد البوست اللي الفنانة كتبته، وبالتالي الموقف كله اتغير".

واختتمت حديثها: "عامة زي ما حضرتك اتغظتي امبارح وكتبتي البوست، أنا اتغظت أكثر من نفسي عشان اتعاملت مع الموضوع ببساطة أن الخط قطع ومكنش ليه أي أهمية، والحمد لله اللي يعرفني يعرف إني مابسبش حقي، فالحمد لله برده حقي جه من غير ما يعرفوا أنا مين سواء الصحفيين أو الجمهور العادي".

اعتذار

قالت الفنانة عارفة عبدالرسول في مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، إنها ستقدم اعتذارا، وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر منها هذا التصرف.

وقالت "عارفة": "الصحفيين تركوا الفعل ومسكوا في رد الفعل، وأنا كتبت إن أول مرة أعمل كده في حياتي".

جدير بالذكر أن الفنانة عارفة عبدالرسول لم تصدر اعتذار حتى الآن، رغم مرور يومين على مداخلتها الهاتفية مع برنامج "حديث القاهرة".