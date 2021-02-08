سعد لمجرد يروج لأغنية جديدة لوالده تحمل اسم "ملكنا يا حبيب الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان سعد لمجرد، على الترويج لأغنية جديدة لوالده تحمل اسم "ملكنا يا حبيب الروح"، معلنا عن طرحها يوم الأربعاء المقبل.

ونشر "لمجرد" بوستر للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ترقبوا جديد بابا حبيبي الفنان الكبير بشير عبده.. الأربعاء 10 فبراير، الساعة السابعة مساءا بتوقيت المغرب".

وأضاف: "أغنية جد معبرة على حبنا لملكنا الهمام بعنوان (ملكنا يا حبيب الروح)".

وكان سعد لمجرد، قال في تصريحات سابقة لبرنامج "إم بي سي ترندنج"، المذاع على فضائية "إم بي سي4" إنه اتجه لأداء الأناشيد الدينية في الآونة الأخيرة لأنه فكر في "أننا نغني للحب ولا يصح أن ننسى ربنا ولابد من عمل شيء كصدقة جارية".

وأضاف: "سأقدم الفترة المقبلة عدة أعمال، منها الأذان بصوتي، وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان".