شكرا لقرائتكم خبر عن الدير البحرى والملاية اللف..شاهد صور نادرة للراحلة شادية احتفالا بذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة شادية التى استطاعت أن تبهر العالم بموهبتها الساحرة سواء بالغناء أو التمثيل، وبالرغم من اعتزال النجمة الراحلة الفن عام 1984 إلا أنها أعمالها مازالت عالقة بأذهان المشاهدين حتى الآن، واحتفالا بذكرى ميلادها اليوم نستعرض عددا من صورها النادرة التى قد تبهر جمهورها بمجرد رؤيتها، ففى إحدى الصور ظهرت النجمة الشهيرة خلال زيارتها لمعبد الدير البحرى حيث كانت تعشق شادية زيارة المعالم السياحية بمصر.



شادية في الدير البحري شادية في الدير البحري

ومن صور شادية التى أظهرت مدى جمال وجاذبية ملامحها تلك الصورة التى ظهرت بها النجمة الشهيرة بالـ "الملاية اللف" وذلك فى جلسة تصوير مميزة خطفت أنظار محبى النجمة شادية.



شادية بالملاية اللف شادية بالملاية اللف

وبصورة نادرة ثالثة للنجمة شادية التقطت لها من داخل منزلها، ظهرت وهى تنام على الأريكة بينما كانت تتحدث فى الهاتف.