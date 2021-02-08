شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف عن أمنية يريد تحقيقها فى الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هيثم شاكر، عن أمنية من أمنياته التي يرغب في تحقيقها وهي الغناء باللهجة الخليجية، وغرد هيثم عبر حسابه على تويتر، قائلا: "واحدة من أمنياتي أني أقدم أغنية باللهجة الخليجية"، ودخل متابعوه يستفسرون عن هل سوف يقدم أغنيه خليجية قريبا وأنه يشوقهم للعمل الجديد.



هيثم شاكر

وقدم هيثم شاكر مسلسل "حب عمرى" فى شهر رمضان الماضى، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏

وكانت آخر ألبومات هيثم شاكر، "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هي "ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي "لحقتيني " كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.