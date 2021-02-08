شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لـ شادية بعد الاعتزال فى عقد قران ناهد شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، فيديو نادرة للفنانة القديرة يتم نشره للمرة الأولى، عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث ظهرت شادية في الفيديو بالحجاب في عقد قران ناهد شاكر ابنة شقيقها طاهر شاكر، بعد اعتزالها بأكثر من ثلاثة سنوات.

وكتب على الفيديو، من الأفراح القليلة التي حضرتها الفنانة شادية بعد الاعتزال وقامت بالإنفاق على كل شيء خاص بالحفل رغم أن الحفل ليس في منزلها وإنما في منزل شقيقها طاهر الذي كان قد توفى عام 1983، تاريخ الفيديو أغسطس 1990.

ولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت في السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها فهناك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهى من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية.