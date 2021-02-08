شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاد ابنته بصور لهما.. اعرف رسالته لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان صلاح عبد الله على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنته دنيا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور لهما معا، ومن بين تلك الصور ظهرت صورة له وابنته دنيا تساعده فى تقليم أظافر قدمه، كما كتب موجهاً رسالة لها: "امبارح عديته للظروف بس ماقدرش أعدِّي النهارده من غير ما أقول لإمبارح: كل سنة وإنتي بنتي وحبيبتي ودنيتي يابكريتي، كل سنة وإنتي في أفضل صحة وأحسن حال يا أول فرحتى".



صلاح عبد الله وابنته

وكان النجم صلاح عبد الله، احتفل بعيد ميلاد المخرجة ساندرا نشأت التي احتفلت به قبل أيام فى الثانى من فبراير، متمنيا لها مزيد من السعادة و النجاح في حياتها، ونشر صلاح عبد الله، صورة تجمعه بساندرا نشأت عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "أيوه ٢ / ٢ / ٢٠٢١ يوم غيرعادي لأنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جدا وبسيطة جدا ولذيذة جدا ومتواضعة جدا ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي كل سنة وانتى ساندرا نشأت".

وفى سياق آخر احتفل عدد من النجوم ومنهم النجم أحمد عز بعيد ميلاد النجم الكبير صلاح عبد الله الذى تزامن مع نهاية الشهر الماضى، وذلك داخل أحد الاستوديوهات أثناء تصوير مشاهد مسلسل "هجمة مرتدة بمشاركة فريق عمل المسلسل الذين عبروا جميعا عن حبهم للنجم الكبير، وحرص عز على تقبيل رأسه أثناء الاحتفال، تعبيرا منه على حبه الكبير له، والطريف أن النجم أحمد عز كما يظهر بالصورة وهو يهديه زجاجة كحول طبى لتناسب الأحداث التي تمر بها البلاد من انتشار فيرس كورونا.