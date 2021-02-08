شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يسخر من نفسه فى صورة إلى جانب ديفيد بيكهام: لما تشترى أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان أحمد أمين على طريقته الخاصة من نفسه أثناء شرائه أون لاين آيس كاب، حينما ظهر عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك خلال صورة وهو يرتديه، وذلك إلى جانب صورة أخرى للاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، حيث علق على الصورة بكتابة : "لما تشترى آيس كاب أون لاين"، فى إشارة إلى الفارق بين الثنائى وكيف كان يتخيل مظهره قبل شراءه.





امين على فيس بوك

من ناحية أخرى نفى الفنان أحمد أمين فى وقت سابق أخبار انضمامه إلى مسلسل من بطولة النجمة دنيا سمير غانم خلال الفترة المقبلة، من خلال تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "الحقيقة يشرفني وأتمنى.. لكن للأسف الخبر غير صحيح، كنت أتمنى يبقى خبر صحيح لدرجة أن دى أول كذبة أفرح بيها في حياتى".

واعتاد الفنان أحمد أمين على ممازحة متابعيه من وقت لآخر عبر حساباته على السوشيال ميديا، ومؤخرا ظهر خلال صورة بدا فيها وقوعه في موقف سيئ، حينما قرر النزول بدون جاكت ظناً منه أن الجو حر، إلا أنها اصطدم بالتقلبات الجوية، وهطول الأمطار عليه بغزارة، مثلما ظهر خلال الصورة الذى كتب في تعليقه عليها: "لما أقرر أنزل غير جاكت عشان الدنيا حر".

من ناحية أخرى سبق أن ظهر الفنان أحمد أمين بصحبة المؤلف والكاتب أحمد مراد مؤخرا أثناء توديعهم العام الماضى 2020 من النوبة، حيث نشر الأخير أكثر من صورة لهما معاً وكتب: "النوبة والصحبة الحلوة".

كما ودع الفنان أحمد أمين، فى وقت سابق عام 2020 برسالة عبر فيها عن الدروس التى استفادها من هذا العام، وغرد على حسابه بـ"تويتر": "تعلمت من 2020 دروس بتكون بديهية جدا ومليون شخص نصحك بيها.. بس لما بتتحط في موقف مؤثر في حياتك بتتعلم الدرس ده بطريقة أوضح وأقوى.. فأنا قررت في 2020 إن كل ما اتعلم حاجة من موقف اكتبها.. المهم حاولت ألخصها".