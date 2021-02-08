شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تروج لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" بصورة ورسالة: باقى من الزمن 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة هنا الزاهد إلى أحدث أعمالها، وهو مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وذلك من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة من المسلسل، وكتبت: "فاضل 6 أيام على عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر، مين متحمس".



هنا الزاهد

وكانت طرحت قناة DMC البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق: "استنونا في مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغني ونجوم تانيين كتير قريبا على dmc".

وسبق وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن شخصية جديدة من الشخصيات التى تؤديها ضمن المسلسلها وهى شخصية "ساندى إبراهيم التابعى"، حيث ظهرت وشعرها باللون المائل للأحمر، بعد كشفها مؤخرا عن شخصية "مريم" التى ارتدت فيها الحجاب.

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.